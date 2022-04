POL-SU: Verkehrsunfall mit Personenschaden: Zwei Personen verletzt

Sankt Augustin (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 30.03.2022 - 31.03.2022, wurde in eine Kaserne in Sankt Augustin an der Alte Heerstraße eingebrochen und Dieselkraftstoff gestohlen. Der unbekannte Täter durchtrennte einen Teil eines Maschendrahtzauns, um so auf das Kasernengelände zu gelangen. Anschließend hebelte er den Deckel eines Kraftstofftanks auf und entwendete circa 200 Liter Diesel. Wer kann ...

