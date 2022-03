POL-SU: Neue WhatsApp-Betrugsmasche führt fast zum Erfolg

Niederkassel (ots) - Am Mittwochmorgen, 30.03.2022 gegen 08:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit fünf leichtverletzten Personen auf der Feldmühlestraße in Niederkassel. Die 29-jährige Kölnerin fuhr mit ihrem Mercedes auf der Feldmühlestraße in Richtung Uckendorf. Im Kreuzungsbereich Porzer Straße / Hauptstraße / Landstraße 82 (L82) fuhr sie nach Zeugenangaben trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. ...

