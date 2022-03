POL-SU: Verkehrsunfall mit Linienbus - mehrere Verletzte

Troisdorf (ots) - Am Dienstagabend, 29.03.2022 klingelte gegen 20:30 Uhr das Telefon in der Aggerstraße bei einer 93-jährigen Troisdorferin. Ein unbekannter Anrufer gab sich als Polizeihauptkommissar Stahl aus und schilderte, dass sich mehrere Einbrecher in Troisdorf auf der Flucht befänden. Aus diesem Grund wolle man den Schmuck der 93-Jährigen abholen und auf der Polizeiwache sichern. Bis der angebliche Kollege zur ...

mehr