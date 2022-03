POL-SU: Hennefer betrunken im Verkehr erwischt - Beifahrer wurde später in Gewahrsam genommen

Siegburg (ots) - In der Dienstagnacht, 29.03.2022, wurde eine Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes an der Kaiserstraße in Siegburg eingeschlagen. Mehrere Ringe in einem Gesamtwert von circa 3000 Euro wurden entwendet. Vermutlich gegen 03:00 Uhr schlug der Einbrecher mit einem unbekannten Gegenstand ein Loch in die Schaufensterscheibe und entwendete eine Palette mit 36 Ringen. Dabei muss sich der Täter verletzt ...

