Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in ein Juweliergeschäft in Siegburg

Siegburg (ots)

In der Dienstagnacht, 29.03.2022, wurde eine Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes an der Kaiserstraße in Siegburg eingeschlagen. Mehrere Ringe in einem Gesamtwert von circa 3000 Euro wurden entwendet.

Vermutlich gegen 03:00 Uhr schlug der Einbrecher mit einem unbekannten Gegenstand ein Loch in die Schaufensterscheibe und entwendete eine Palette mit 36 Ringen.

Dabei muss sich der Täter verletzt haben, da Blutspuren an der Fensterscheibe erkannt wurden. Die Spurensicherung wurde hinzugezogen.

Wer kann Hinweise zu dem Täter geben? Kontakt unter 02241 541-3121. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell