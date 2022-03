Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 55-Jähriger nach Unfall mit Elektrozweirad schwer verletzt

Eitorf (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 55-jähriger Eitorfer am Freitagnachmittag (25.03.2022) von einem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik geflogen werden. Der Mann war gegen 18.00 Uhr mit einem neuartigen Elektrozweirad in der Ortslage Eitorf-Bohlscheid unterwegs. Bei dem nicht zugelassenen Fahrzeug handelte es sich um eine Art Leichtkraftrad mit Elektromotor.

Nach bisherigen Erkenntnis war der 55-Jährige ohne Helm auf dem Zweirad auf der Denkmalstraße unterwegs. Aus unbekannten Gründen kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Entwässerungsgraben neben der Fahrbahn. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Betonentwässerungsrohr und die Maschine mitsamt Fahrer wurde aus dem Graben geschleudert. Der 55-Jährige prallte gegen einen geparkten PKW und blieb auf der Straße liegen. Ersthelfer kümmerten sich um den am Kopf verletzten ansprechbaren Mann.

Das Elektrofahrzeug wurde als Beweismittel sichergestellt. Wie das Fahrzeug zu klassieren ist und welche Voraussetzungen zum Führen im öffentlichen Verkehrsraum vorliegen müssen, ermittelt nun das Verkehrskommissariat.

Die Denkmalstraße war während der Unfallaufnahme bis 19.30 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über Nebenstraßen abgeleitet. (Bi)

