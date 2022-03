Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fassade von Altenwohnheim nach Brand beschädigt

Hennef (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ist es in der Nacht zu Samstag (26.03.2022) zu einem Feuer an der Fassade eines Altenwohnheims an der Bonner Straße in Hennef gekommen. Zeugen hatten Feuerwehr und Polizei gegen 00.15 Uhr über den Brand in Kenntnis gesetzt. Der Brandort im oberen Bereich des Gebäudes konnte über einen Balkon erreicht werden. Insgesamt sind circa 10 Quadratmeter Fassade beschädigt worden. Hinweise auf eine Vorsatztat ergaben sich bislang nicht, vielmehr könnte eine technische Ursache für den Brand verantwortlich sein. Die Brandermittler der Polizei werden die Einsatzörtlichkeit untersuchen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell