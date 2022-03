Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Folgenschwerer Verkehrsunfall

Siegburg-Kaldauen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.30 Uhr, ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Wahnbachtalstraße in Siegburg. Der mit 3 jungen Siegburger Männern, im Alter von 16 bzw. 17 Jahren, besetzte Van kam, aus Siegburg in Fahrtrichtung Kaldauen fahrend, aus noch ungeklärten Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Alleebaum und wurde dadurch zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Wagen geriet in Brand. Einer der jungen Männer konnte das Fahrzeug verlassen und wurde nach notärztlicher Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Es besteht keine Lebensgefahr. Für die beiden anderen jungen Männer kam leider jede Hilfe zu spät, sie konnten nur noch tot geborgen werden. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen an dem Verkehrsunfall vor. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Räumung der Unfallstelle ist der Streckenabschnitt derzeit immer noch gesperrt. (JK)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell