Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autoteilediebe schlagen in Tiefgaragen zu

Troisdorf (ots)

Auf unbekannte Weise sind Diebe in Troisdorfer Tiefgaragen am Floraplatz auf der Friedrich-Wilhelms-Hütte und an der Hannoverschen Straße am Rotter See gelangt und haben dort mindestens fünf Autos aufgebrochen.

Die Taten wurden in der Nacht von Dienstag (22.03.2022) auf Mittwoch (23.03.2022) begangen. Die Diebe zerstörten ein Türschloss und konnten so die Fahrzeuge der Marken Mercedes, BMW und VW öffnen. Sie stahlen die Lenkräder aus den aufgebrochenen Autos. Bei dem VW wurde das fest verbaute Navigationsgerät entwendet.

Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeug im Bereich der Tatorte beobachtet? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

