POL-SU: Hochwertige Gebrauchtwagen gestohlen

Lohmar (ots) - Nachdem in der Kirche in Lohmar-Scheiderhöhe am letzten Freitag der Opferstock durch unbekannte Täter von der Wand gerissen und gestohlen worden war, sind der Polizei zwei weitere Kirchendiebstähle in Lohmar gemeldet worden. Zwischen Samstag (19.03.2022) und Montag (21.03.2022) haben Unbekannte eine Spendenkassette der katholischen Kirche an der Wahlscheider Straße in Lohmar-Wahlscheid aufgebrochen und ...

mehr