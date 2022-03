Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei weitere Kirchendiebstähle

Lohmar (ots)

Nachdem in der Kirche in Lohmar-Scheiderhöhe am letzten Freitag der Opferstock durch unbekannte Täter von der Wand gerissen und gestohlen worden war, sind der Polizei zwei weitere Kirchendiebstähle in Lohmar gemeldet worden.

Zwischen Samstag (19.03.2022) und Montag (21.03.2022) haben Unbekannte eine Spendenkassette der katholischen Kirche an der Wahlscheider Straße in Lohmar-Wahlscheid aufgebrochen und geleert. Die Geldkassette war auf einem Tisch neben dem Eingang der Kirche angeschraubt. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde das Metallbehältnis aufgebogen. Wie viel Geld gestohlen wurde, ist unklar.

Auch die Kirche an der Seelscheider Straße in Lohmar-Neuhonrath war Ziel von Dieben. Mutmaßlich im Laufe des Montags (21.03.2022) wurde versucht, den an der Wand verschraubten Opferstock abzureißen. Die Sicherung hielt und die Täter flüchteten ohne Beute. In dem Geldbehältnis befand sich zur Tatzeit ein kleiner einstelliger Geldbetrag.

Bei der berichteten Tat in Lohmar-Scheiderhöhe wurde ein verdächtiges Pärchen beobachtet. Das Paar war vermutlich mit einem dunklen VW Golf weggefahren. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Diebstählen gibt, ist noch unklar.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu den Taten unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell