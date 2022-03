POL-SU: Thuja-Hecke abgebrannt - Zeuge gesucht

Much (ots) - Am 18.03.2022 baten wir um Mithilfe bei der Suche nach Christian V. Er war seit Monatsbeginn spurlos verschwunden. Der Vermisste wurde bei einer Polizeikontrolle mit seinem Auto angehalten und kontrolliert. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine Gefährdung. (Bi) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis Pressestelle Telefon: 02241/541-2222 E-Mail: ...

