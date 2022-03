POL-SU: Auto von Fahrer unter Drogeneinfluss sichergestellt

Lohmar (ots) - Eine Zeugin sah am Freitagmittag (18.03.2022), gegen 11.30 Uhr, ein unbekanntes Pärchen aus der katholischen Kirche in Lohmar-Scheiderhöhe kommen, nachdem sie aus der Kirche verdächtige Geräusche gehört hatte. Als die Zeugin in der Kirche nach dem Rechten schaute, stellte sie fest, dass der an der Wand neben den Kerzen verschraubte Opferstock gestohlen worden war. Vermutlich waren darin rund 100 Euro ...

