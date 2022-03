Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Opferstock von Wand gerissen

Lohmar (ots)

Eine Zeugin sah am Freitagmittag (18.03.2022), gegen 11.30 Uhr, ein unbekanntes Pärchen aus der katholischen Kirche in Lohmar-Scheiderhöhe kommen, nachdem sie aus der Kirche verdächtige Geräusche gehört hatte. Als die Zeugin in der Kirche nach dem Rechten schaute, stellte sie fest, dass der an der Wand neben den Kerzen verschraubte Opferstock gestohlen worden war. Vermutlich waren darin rund 100 Euro Spendengeld. Der circa 190 cm große Mann in dunkler Arbeitskleidung und die untersetzte, circa 160 cm große, Frau im khakifarbenen Kleid waren in einen PKW gestiegen und in Richtung Kirchscheid davongefahren. Mutmaßlich in einem dunklen VW Golf.

Wer kann Angaben zu den Personen oder dem Fahrzeug machen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

