Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 49-jähriger Mann aus Much als vermisst gemeldet

Much (ots)

Seit Donnerstag, dem 03.03.2022, wird der 49-jährige Christian V. aus dem Rhein-Sieg-Kreis vermisst.

Er hat sich von seiner Wohnanschrift in Much mutmaßlich mit seinem schwarzen Ford C-Max mit dem amtlichen Kennzeichen SU-CV5572 in unbekannte Richtung entfernt. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen der Kriminalpolizei ist das Vorliegen einer Gefahrenlage für den Vermissten nicht auszuschließen.

Alle Ermittlungen und Suchmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Der mögliche Aufenthaltsort des Vermissten kann nicht näher eingegrenzt werden.

Die Polizei bittet um Mitfahndung nach dem Vermissten. Lichtbilder von Christian V. können im Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/76019. Das letzte Bild der Bilderreihe (mit Maske) wurde vermutlich am Tag seines Verschwindens gemacht. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell