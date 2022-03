Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Handwerker bemerkt auf Baustelle den Diebstahl seines Werkzeugs

Lohmar (ots)

Am Dienstagmorgen (15.03.2022) bemerkte ein Lohmarer Handwerker auf seiner Baustelle in Köln, dass das Werkzeug aus seinem Lieferwagen gestohlen worden war. Der graue Opel Transporter hatte in der Nacht von Montag (14.03.2022) auf Dienstag in der Raiffeisenstraße in Lohmar gestanden. Unbekannte hatten den Türgriff der seitlichen Schiebetür entfernt und mutmaßlich so den Wagen geöffnet. Neben den gängigen Elektrowerkzeugen stahlen sie eine Glashebebühne für die Montage von Überdachungen und vom Dach des Transporters eine Leiter mit vier Meter langen Elementen. Vermutlich haben die Diebe ein Fahrzeug zum Transport der Beute benutzt.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

