POL-SU: Geschäftseinbrecher hatten es auf Zigaretten abgesehen

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Dienstag (15.03.2022) sind ein oder mehrere Unbekannte gegen 02.55 Uhr in einen Lebensmittelmarkt an der Straße "Zum Kalkofen" in Troisdorf-Bergheim eingebrochen. Vermutlich gelangten die Täter durch die Glasschiebetür der Bäckerei in den Kassenbereich des Marktes. Dort wurden wahllos Zigaretten in noch unbekannter Menge gestohlen. Die eingeleitete Fahndung und der Einsatz zweier aus Köln angeforderter Polizeihunde blieben ohne Ergebnis.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

