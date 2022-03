Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Filmreife Flucht nach Ladendiebstahl - ein Baumarktmitarbeiter verletzt

Hennef (ots)

Am Samstagmittag (12.03.2022) gegen 14.10 Uhr ereignete sich auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes an der Fritz-Jacobi-Straße in Hennef eine filmreife Flucht mit dem Auto, bei der ein 56-jähriger Angestellter verletzt wurde. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Die Mitarbeiter des dortigen Baumarktes hatten zwei Ladendiebe beobachtet, die hochwertige Schraubenschlüssel im Wert von über 1.000 Euro in ihrer Kleidung hatten verschwinden lassen. Auf dem Parkplatz konnten die Personen angesprochen werden, als diese bereits in ihr Auto eingestiegen und losgefahren waren. Ein Baumarktangestellter schloss das Rolltor der Ausfahrt, sodass die Tatverdächtigen mit ihrem Auto wenden mussten. Dabei "würgte" der Fahrer den Motor des Audis ab. Ein zweiter 56-jähriger Baumarktangestellter beugte sich in das Fahrzeug, um den Autoschlüssel abzuziehen. Das gelang nicht und der Fahrer konnte den Wagen wieder starten. Er schliff den 56-Jährigen ein Stück mit, bevor der auf den Boden stürzte und sich dabei verletzte. Der Audi der Verdächtigen raste über den Parkplatz in Richtung der Ausfahrt zum Berufskolleg. Kunden mussten beiseite springen und es kam auch zu mindestens einer Kollision mit einem Einkaufswagen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Da es hinreichende Tatzeugen auf dem Parkplatz gab, konnte der Fahrzeugeigentümer des Fluchtwagens ermittelt werden. Derzeit richtet sich der Tatverdacht wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gegen zwei 17 und 18 Jahre alte Heranwachsende aus Eitorf. Die Ermittlungen dauern an. (Bi)

