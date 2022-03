Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dieb schlägt 59-jährige Geschädigte

Troisdorf (ots)

Eine 59-jährige Frau hat in ihrer Garage am Donnerstagmorgen (10.03.2022) einen mutmaßlichen Dieb ertappt. Als dieser mit seiner Beute flüchten wollte, hielt die Geschädigte den Unbekannten fest. Dieser schlug um sich, konnte sich dadurch befreien und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Frau betrat gegen 07.15 Uhr die Tiergaragenanlage an der Mendener Straße in Troisdorf. Dort hat sie eine Einzelgarage angemietet. Als sie das nicht abgeschlossene Garagentor öffnete, sah sie den unbekannten Mann, der die Batterie ihres Motorrollers ausgebaut hatte. Der 30 bis 40 Jahre alte schlanke Mann sprang auf und wollte mit der Batterie an der Geschädigten vorbeilaufen. Sie griff nach der Kapuze seiner dunkelgrauen Steppjacke und hielt ihn fest. Der Tatverdächtige schlug ziellos um sich und traf die 59-Jährige am Rippenbogen, worauf sie den Griff lösen musste. Der Mann sprang auf ein abgestelltes Fahrrad und fuhr mit der Batterie im Wert von circa 80 Euro davon. Die Geschädigte gab an, zwar Schmerzen zu verspüren, aber unverletzt zu sein.

Die Fahndung nach dem Dieb verlief bislang ohne Erfolg. Der Tatverdächtige trug neben der Steppjacke eine dunkelgraue Arbeitshose mit vielen aufgesetzten Taschen und hatte einen Rucksack dabei. Angaben zum Fahrrad liegen nicht vor.

Wer kann Hinweise zu dem Täter machen? Kontakt zur Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3221. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell