Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei beendet Schlägerei in der Fußgängerzone

Troisdorf (ots)

Die Polizei Troisdorf ist am Donnerstagmittag (10.03.2022) gegen 14:00 Uhr in die Fußgängerzone gerufen worden, da sich auf dem Platz in Höhe der Hausnr. 69 Personen streiten sollten.

Vor Ort wurden keine Streitenden angetroffen, aber in wenigen Metern Entfernung sahen die Beamten, wie ein 46-jähriger Hennefer einem auf dem Boden liegenden 38-jährigen Lohmarer vor den Kopf trat. Bevor der Täter zum zweiten Tritt ausholen konnte, hatten die Beamten ihn überwältigt. Der Mann war so aufgebracht, dass die Polizisten ihn zu Boden bringen und mit Handschellen fesseln mussten. Er gab an, dass der Lohmarer ihn zuvor in den Unterleib getreten hatte und er deshalb auf ihn losgegangen sei.

Beide Männer kamen zwar mit Schmerzen, aber ohne offensichtliche Verletzungen mit zur Polizeiwache. Beide konnten nach einer kurzen Zeit im Polizeigewahrsam wieder gehen. Entsprechende Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung wurden eingeleitet.

Grund für den Streit könnte eine exhibitionistische Handlung des Lohmarers gewesen sein, der auf einer Bank im Bereich der Fußgängerzone für Passanten sichtbar sein Geschlechtsteil gezeigt haben soll. Ein dementsprechendes Strafverfahren läuft ebenfalls. (Bi)

