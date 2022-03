Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auto fährt nach Unfall gegen Ampelmast

Sankt Augustin (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag (10.03.2022) ist ein 40-Jahre alter Autofahrer aus Bonn mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Opel-Fahrer war gegen 14.20 Uhr auf der Frankfurter Straße in Sankt Augustin-Buisdorf in Fahrtrichtung Hennef unterwegs. In Höhe der Kreuzung "Am Rosenhain" kollidierte sein Fahrzeug mit dem Opel eines 32-Jährigen aus Bad Honnef, der ebenfalls auf der Frankfurter Straße in Richtung Hennef unterwegs war. Die beiden Kleinwagen prallten seitlich gegeneinander und der Opel des Bonners fuhr gegen den Ampelmast der dortigen Fußgängerampel. Der 40-Jährige wurde verletzt und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von Ersthelfern versorgt.

Wie es zu dem Unfall kam, dazu gibt es abweichende Angaben. Nach Angaben des 40-Jährigen war der 32-Jährige von der gesonderten Linksabbiegerspur in Richtung "Am Rosenhein" plötzlich auf die Geradeausspur in Richtung Hennef gewechselt. Dem entgegnet der 32-Jährige, dass er sich die ganze Zeit auf der Geradeausspur in Richtung Hennef befunden habe und der 40-Jährige in die Lücke zwischen seinem Fahrzeug und der Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand gefahren sei, dabei kam es zur Kollision.

Die Fußgängerampel wurde durch den Unfall in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321 zu melden. (Bi)

