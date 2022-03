Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Räuber stürzt auf Flucht

Hennef (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger betrat am Mittwoch (09.03.2022) gegen 16:40 Uhr ein Fotogeschäft am Marktplatz in Hennef. Im Geschäft ging er den hinter der Ladentheke stehenden 77-jährigen Geschädigten körperlich an und raubte seine Geldbörse, in der sich Bargeld und Papiere befanden. Bei der anschließenden Flucht aus dem Geschäft kam der Täter zu Fall und verlor eine leere grüne Kunststoffeinkaufstasche. Nachdem er sich aufgerappelt hatte, flüchtete er zu einem Fahrrad, das er vor einem Testzentrum an der Frankfurter Straße abgestellt hatte. Mit dem Fahrrad setzte er seine Flucht über die Frankfurter Straße in östliche Richtung fort.

Der Täter ist ein circa 25 bis 30 Jahre alter Mann mit dunkelblondem Haar, das an der Seite rasiert war. Der circa 180 cm große Tatverdächtige hatte einen dunklen Bart und trug dunkle Oberbekleidung. Maskiert war er mit einer Mund-Nasen-Abdeckung. Er hatte einen Rucksack dabei und eine Pudelmütze auf dem Kopf. Die Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Ergreifung des Räubers.

Das zuständige Kriminalkommissariat 3 hat die weiteren Ermittlungen zur Tat übernommen. Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen geben? Kontakt unter 02241 541-3521. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell