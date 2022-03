Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Siegburg (ots)

Die Polizei Siegburg hat am Dienstagabend (08.03.2022) einen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. Der 35-Jährige war gegen 21:45 Uhr einer Streife an der Neue Poststraße aufgefallen, weil er gemeinsam mit einem anderen Mann auf einem Fahrrad an den Beamten vorbeiraste und fast mit dem Streifenwagen kollidiert wäre.

Die Beamten wollten die beiden Männer daraufhin kontrollieren und fuhren dem Fahrrad hinterher. Auf Höhe einer Spielhalle sprangen die beiden vom Fahrrad ab und der 35-Jährige rannte hinein, während sein Mitfahrer vor der Tür stehen blieb. Nachdem sie ihn kontrolliert hatten, gingen die Beamten in die Spielhalle, wo ihnen im Eingang bereits der Fahrer des Fahrrads wieder entgegenkam. Da er angab, keinen Ausweis dabei zu haben, durchsuchte die Polizei seine Tasche und stellte fest, dass diese scheinbar für Ladendiebstähle präpariert war. Außerdem befanden sich darin zwei Parfüms und ein Deodorant in Originalverpackung. Der 35-Jährige konnte vor Ort keinen Nachweis über den Kauf erbringen.

Der Mitfahrer auf dem Fahrrad wurde nach einer Verwarnung noch vor Ort entlassen. Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls wurde 35-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Dort stellten die Beamten bei seiner Überprüfung fest, dass er wegen Diebstahlsdelikten bereits polizeibekannt ist.

Die Parfüms und das Deodorant, die präparierte Tasche und auch zwei Smartphones des Mannes wurden sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde vorerst aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Diebstahl dauern an. (fh) #RheinSiegSicher

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell