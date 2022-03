Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei Verletzte nach klassischem "Discounfall"

Sankt Augustin (ots)

Ein 24-jähriger Sankt Augustiner ist am Samstagmorgen (05.03.2022) um 04.15 Uhr mit seinem, mit zwei 17 und 19 Jahre alten Mitfahrern besetzten, Mercedes vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und infolge des Genusses alkoholischer Getränke von der Fahrbahn abgekommen. Er durchbrach dabei mehrere Zäune, beschädigte einen geparkten PKW und eine Straßenlaterne.

Der junge Mann befuhr die Schulstraße in Sankt Augustin in Fahrtrichtung Niederpleis. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr zunächst eine bewaldete Grünfläche. Anschließend durchschlug die Mercedes-Limousine einen Gartenzaun und hob aufgrund eines kleinen Erdwalls ab. Der Wagen wurde so weit in die Luft befördert, dass er über die Motorhaube eines am Straßenrand der Straße "Am Pleisbach" geparkten VW Golf fuhr. Das Auto prallte gegen eine Laterne und kam im Metallzaun des gegenüberliegenden Grundstücks zum Stehen.

Bei Eintreffen der Polizei hatten die drei Insassen das Fahrzeug verlassen. Alle waren leicht verletzt und kamen zur Behandlung in unterschiedliche Krankenhäuser.

Der 24-Jährige leugnete entgegen Zeugenaussagen, das Auto gefahren zu sein. Die Polizisten stellten seine Bekleidung, Teile des Autoschlüssels und den Mercedes als Spurenträger sicher. Die Überprüfung ergab, dass er seit rund zwei Jahren nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Zudem stand er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Im Krankenhaus wurde dem 24-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Der Sachschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. Gegen den 24-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Alkoholeinfluss ermittelt. Auch gegen den Halter des Mercedes wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da er zuließ, dass sein Fahrzeug von einer Person ohne Führerschein geführt wurde. (Bi)

