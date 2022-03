Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seit mehreren Monaten vermisste 19-Jährige ist wieder zu Hause

Much (ots)

Am 21. September 2021 verließ die 19-jährige Sahar G. ihr Elternhaus in Much mit unbekanntem Ziel. Sie hinterließ keinen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort und schaltete ihr Mobiltelefon aus. Ihr Vater erstattete Vermisstenanzeige bei der Polizei, da dieses Verhalten seiner Tochter völlig ungewöhnlich war. Die Polizei fahndete daraufhin öffentlich nach der jungen Frau (Pressemeldung vom 28.09.2021).

Am Mittag des 03. März 2022 konnte die mittlerweile 20 Jahre alte Vermisste durch die Polizei wohlbehalten an ihrer Wohnanschrift in Much angetroffen werden. Sie gab an, sich in den letzten Monaten bei Bekannten im Ausland aufgehalten zu haben. Die Öffentlichkeitsfahndung kann hiermit eingestellt werden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell