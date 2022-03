Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Korrektur: Auffahrunfall mit einer schwerverletzten Fahrerin

Sankt Augustin (ots)

Die Fahrtrichtung der Unfallbeteiligten ist in der ursprünglichen Mitteilung falsch angegeben worden. Ich bitte, den Irrtum zu entschuldigen.

Eine 62-jährige Opel-Fahrerin aus Siegburg ist bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag (02.03.2022) schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Die Frau hatte gegen 17.55 Uhr an der Autobahnausfahrt Siegburg die Autobahn 560 (A560) aus Richtung Bonn kommend verlassen. Sie bog am Ende der Ausfahrt nach rechts auf die Bundesstraße 56 (B56) in Fahrtrichtung Much ab. Die folgende Lichtzeichenanlage sprang auf Rotlicht um und sie hielt an. Eine nachfolgende 31-jährige Siegburgerin nahm diesen Vorgang zu spät wahr und fuhr mit ihrem VW Kleinwagen auf das Heck des stehenden Opels der 62-Jährigen auf. Auch die 31-Jährige verletzte sich leicht und kam zur Behandlung in die Ambulanz.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde mit Unterstützung durch die Autobahnpolizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Trotzdem kam es bis circa 18.45 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell