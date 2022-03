Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fotofahndung - Geld mit gestohlener Bankkarte abgehoben

Sankt Augustin (ots)

Nachdem eine 74-jährige Sankt Augustinerin Ende November 2021 beim Einkaufen bestohlen worden war, wurde die entwendete Bankkarte an einem Geldautomaten in nur 2 Minuten dreimal eingesetzt und 1.500 Euro vom Konto der Geschädigten abgehoben.

Die Seniorin war bei einem Haushaltsdiscounter in den Südarkaden einkaufen. Nachdem sie an der Kasse noch mit Bargeld bezahlt hatte, stellte sie kurze Zeit später fest, dass das Portemonnaie nicht mehr in ihrer Handtasche war.

Sie suchte die nächste Filiale ihrer Hausbank auf und dort wurde ihr mitgeteilt, dass mit der Karte bereits unberechtigt Geld abgehoben worden war.

Bei der Abhebung des Geldes wurde eine Verdächtige aufgezeichnet. Die Bilder der Überwachungsanlage werden aufgrund eines richterlichen Beschlusses zur Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht.

Die Bilder der mutmaßlichen Täterin finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/75070.

Wer kennt die abgebildete Tatverdächtige? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321.(Bi)

