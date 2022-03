Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drogenhändler vorläufig festgenommen

Hennef (ots)

Zivile Ermittler der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hatten am Montagnachmittag (01.03.2022) den Bereich rund um den Hennefer Kurpark im Blick. Gegen 17.30 Uhr nahmen sie einen 43-jährigen Siegburger wahr, der augenscheinlich mit dem Handy in der Hand auf der Suche nach seinem Dealer war. Die Zivilkräfte hefteten sich an seine Fersen und folgten ihm hinter eine nahegelegene Kirche. Dort trafen sie auf mehrere Personen, von denen sich ein 41-Jähriger als mutmaßlicher Drogenhändler herausstellte. In seinen Taschen fanden die Beamten mehrere Verkaufseinheiten Marihuana, Haschisch und Amphetamine. Entsprechendes Bargeld in Höhe von einigen hundert Euro hatte er auch dabei. Der gebürtige Siegburger wurde vorläufig festgenommen.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Die Drogen und das Geld wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde der 41-Jährige nach Abschluss der ersten Ermittlungen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Auch gegen den 43-jährigen Siegburger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet, da bei seiner Durchsuchung ebenfalls Drogen gefunden wurden. Ob er diese zuvor bei dem 41-Jährigen gekauft hat, ist noch unklar. #RheinSiegSicher (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell