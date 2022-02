Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Metzgerei

Hennef (ots)

Am Donnerstag (24.02.2022) wurde eine Streifenwagenbesatzung nach Hennef in die Westerwaldstraße gerufen. In der Nacht waren unbekannte Täter in das Ladenlokal einer Metzgerei eingebrochen.

Vermutlich durch Aufhebeln gelang den Tätern der Einbruch in die Verkaufsräume. Hier entwendeten sie Bargeld und Wurstwaren aus der Auslage und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort.

Wer hat im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen.(Mi)

