POL-SU: Vater und Sohn aus unterschiedlichen Gründen festgenommen

Siegburg (ots)

Am Mittwochvormittag (23.02.2022) war eine Siegburger Polizeistreife in der Innenstadt unterwegs. Gegen 09.00 Uhr kontrollierten die Beamten am Marktplatz einen in der Innenstadt bekannten 25-jährigen Bettler. Die Überprüfung ergab, dass ihn die Staatsanwaltschaft Köln suchte und zwei Haftbefehle wegen Diebstahls gegen ihn vorlagen. Der 25-Jährige wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt überführt, wo er für mehr als 4 Monate einsitzen muss.

Zuvor musste er aber seinen Hund noch an einen Angehörigen übergeben. Dazu benannte er seinen Vater, der in einem nahegelegenen Supermarkt angetroffen werden konnte. Beim Erscheinen der Polizeibeamten machte eine Angestellte des Discounters auf sich aufmerksam und gab an, dass sie den 54-jährigen Vater beim Ladendiebstahl beobachtet habe. Tatsächlich hatte der alkoholisierte Mann unbezahlte Lebensmittel in seiner Jackentasche. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde der 54-Jährige ebenfalls festgenommen und mit zur Polizeiwache genommen.

Der Hund wurde daraufhin von einem weiteren Familienangehörigen in Obhut genommen.

Nach Abschluss erkennungsdienstlicher Maßnahmen wurde der 54-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Es lagen keine Haftgründe vor, die eine weitere Inhaftierung zuließen. Das Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls dauert an. #RheinSiegSicher (Bi)

