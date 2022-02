Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frontalzusammenstoß auf offener Strecke - 2 schwer verletzte Fahrerinnen

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwochmittag (23.02.2022) gegen 14.30 Uhr wurde die Polizei Sankt Augustin alarmiert, weil auf der Pleistalstraße (L143), zwischen Hauptstraße und "Am Jeuchel", zwei Autos frontal kollidiert waren. Beide Autofahrerinnen sollen schwer verletzt sein. Die zulässige Geschwindigkeit beträgt auf diesem Streckenabschnitt 70 km/h.

Beim Eintreffen der Polizei wurden die beiden 72 und 78 Jahre alten Fahrerinnen durch den Rettungsdienst betreut. Angaben zu Unfallhergang konnten sie bislang nicht machen.

Nach Angaben mehrere Unfallzeugen ereignete sich der Unfall wie folgt: Die 72-jährige Frau aus Königswinter fuhr mit ihrem weißen Ford auf der Pleistalstraße in Fahrtrichtung Niederpleis. Dabei war sie den Unfallzeugen bereits in Birlinghoven durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen. Circa 50 Meter vor der späteren Unfallstelle kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr den unbefestigten Seitenstreifen der L143. Dabei überfuhr sie zwei Begrenzungspfosten. Beim Versuch, das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu lenken, geriet sie in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen den BMW der 78-jährigen Frau aus Sankt Augustin, die die Pleistalstraße in Richtung Birlinghoven befuhr. Beide Frauen wurden schwer, augenscheinlich aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Sie kamen zu weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Bei der 72-jährigen Fahrerin ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkohol- und Tablettenkonsum. Ihr wurden im Krankenhaus entsprechende Blutproben entnommen. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher.

Die Pleistalstraße musste während der Unfallaufnahme zwischen der Hauptstraße und "Am Jeuchel" komplett gesperrt werden. Die Sperrung wurde gegen 17.00 Uhr aufgehoben. Der alarmierte Baubetriebshof der Stadt Sankt Augustin übernahm die Sicherung der durch ausgelaufene Betriebsstoffe verunreinigten Fahrbahn. Die beiden PKW wurden abgeschleppt, der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell