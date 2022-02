Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frontalzusammenstoß mit Linienbus - 3 Leichtverletzte

Hennef (ots)

Am Mittwochmorgen (23.02.2022) ist ein 57-jähriger Hennefer mit seinem Auto auf der Frankfurter Straße in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus kollidiert. Der Mann war gegen 06.35 Uhr mit seinem Ford in Richtung der Straße "An der Brölbahn" unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben "schwarze vor den Augen" wurde. Sein Kleinwagen geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen den mit vier Fahrgästen besetzten Linienbus, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der 57-jährige Fahrer, der 67-jährige Busfahrer aus Siegburg und eine 64-jährige Frau aus Hennef, die im Bus mitgefahren war, wurden leicht verletzt und kamen in unterschiedliche Krankenhäuser. Da bei dem PKW des 57-Jährigen nach dem Verkehrsunfall Flammen aus dem Motorraum schlugen, löschte ein Unfallzeuge mit dem Bordfeuerlöscher des Linienbusses das Feuer.

Die Frankfurter Straße musste komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde weiträumig abgeleitet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für den Linienbus kam ein Spezialabschleppunternehmen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 50.000 Euro.

Die Frankfurter Straße konnte nach der Räumung der Unfallstelle um 10.00 Uhr wieder freigegeben werden. (Bi)

