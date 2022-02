Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr - 6-Jährige ins Krankenhaus

Siegburg (ots)

Nach einem Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr der Aulgasse in Siegburg am Dienstagnachmittag (22.02.2022) musste die 6 Jahre alte Tochter der Fahrerin ins Krankenhaus gebracht werden.

Die 38-jährige Mutter aus Lohmar war gegen 15.20 Uhr mit ihrem Citroën-Kleinwagen aus der Bucht der Bushaltestelle (Nordfriedhof) angefahren und hatte dabei den Volvo-Kombi einer 28-jährigen Frau übersehen, der sich von hinten auf der Aulgasse aus Richtung Lohmar näherte. Der Kleinwagen wurde vom Kombi an der linken Fahrzeugseite in Höhe der Fahrertür erfasst, dabei zerbrach das hintere Dreiecksfenster. Die 6-jährige Tochter saß zum Unfallzeitpunkt ordnungsgemäß gesichert auf dem linken Rücksitz des Citroëns. Sie wurde nach der Kollision vorsorglich ins Kinderkrankenhaus zu weiteren Untersuchungen gebracht. Ihre 8 Jahre alte Schwester, die auf der rechten Fahrzeugseite saß, blieb augenscheinlich unverletzt. Auch die Volvo Fahrerin aus Lohmar transportierte zum Unfallzeitpunkt ein Kind. Das einjährige Kind blieb ebenfalls unverletzt. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell