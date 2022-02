Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Drogendealer nach gefährlicher Verfolgungsfahrt festgenommen

Siegburg/Troisdorf (ots)

Nach einer waghalsigen Verfolgungsfahrt durch Siegburg und Troisdorf hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag (20.02.2022) einen 22-jährigen Mann festgenommen. Er hatte Spuren von Alkohol, THC und Kokain im Blut. Außerdem fanden die Beamten fast 6 Kilogramm Marihuana in seiner Wohnung. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren - unter anderem wegen des Verdachts des Drogenhandels - eingeleitet.

Eine Streifenwagenbesatzung führte gegen 01:00 Uhr eine Verkehrskontrolle an der Alfred-Keller-Straße in Siegburg durch, als sich ein Auto mit erhöhter Geschwindigkeit näherte. Auf die Anhaltezeichen der Polizeibeamtin reagierte der Fahrer nicht und fuhr stattdessen mit aufheulendem Motor an der Streife in Richtung Neuenhof vorbei. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Wagens auf, der alle Anhaltezeichen der Polizei ignorierte und in Richtung der Wellenstraße flüchtete. Die Flucht führte über die Schillerstraße, Weierstraße, und die B8 in Richtung Troisdorf. Dabei missachtete er sämtliche Verkehrsregeln, fuhr durchgängig mit einer überhöhten Geschwindigkeit von 70 bis knapp 100km/h durch den Innenstadtbereich, überfuhr mehrere Kreuzungen sowie rote Ampeln. An drei Stellen umfuhr er quer aufgestellte Streifenwagen, die seine Fahrt aufhalten sollten. Dabei mussten die Beamten die Streifenwagen zurücksetzen, da der Fahrer sein Tempo nicht drosselte und es ansonsten zur Kollision gekommen wäre. Als der Flüchtige nach rechts in die Sieglarer Straße abbog, gelang es den Beamten schließlich, den Wagen mit vier Streifenwagen zu stoppen, ohne dass dabei jemand zu Schaden kam.

Der 22-jährige Fahrer aus Troisdorf, der mit seiner Freundin im Auto saß, wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Er gab an, aufgrund seines Alkoholkonsums und da er schon einmal eine Untersuchung zur Fahreignung absolvieren musste, vor der Streife geflohen zu sein. In seiner Bauchtasche fanden die Beamten Cannabis sowie Tabletten. Ein Alkotest ergab rund 0,4 Promille. Außerdem reagierten zwei Drogenschnelltests positiv auf Cannabis und Kokain. Ihm wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Der BMW, mit dem er gefahren war, und auch sein Führerschein und Smartphone wurden sichergestellt. Aufgrund der Menge an Drogen, die er dabei hatte, wurde seine Wohnung mittels eines Durchsuchungsbeschlusses überprüft. Dort fanden die Beamten 5,7 Kilogramm Marihuana sowie Hinweise auf Drogenhandel. Der 22-Jährige ist bereits wegen Drogen- und Verkehrsdelikten sowie Diebstahl polizeibekannt. Wegen fehlender Haftgründe wurde er am Montagmorgen entlassen. Gegen ihn wurde ein umfangreiches Strafverfahren eingeleitet. (fh)

