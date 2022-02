Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher erbeuten mehrere tausend Euro

Siegburg (ots)

Durch einen Wintergarten sind Einbrecher am Samstag (19.02.2022) in ein Haus an der Straße "Am Trerichsweiher" in Siegburg eingedrungen und haben mehrere Tausend Euro Bargeld gestohlen.

Die Familie war seit 07:30 am Morgen unterwegs gewesen und erst gegen 23:30 Uhr zurückgekehrt. Als sie nach Hause kam, stellte die Familie den Einbruch fest. Die Täter hatten im Flur die Lampe von der Decke geschraubt, die Türen von zwei abgeschlossenen Schlafzimmern im ersten Obergeschoss aufgebrochen und diese durchsucht. Dort entwendeten sie aus einer Handtasche den hohen Bargeldbetrag. Sie durchsuchten weitere Zimmer im zweiten Obergeschoss und verließen das Haus mit ihrer Beute.

Wer hat zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise an die Polizei unter 02241 541-3121. (fh)

