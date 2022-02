Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann niedergeschlagen und beraubt

Siegburg (ots)

Am vergangenen Freitag (18.02.2022) erschien ein 29-jähriger Bonner auf der Polizeiwache in Siegburg und erstattete Anzeige, weil er am Vortag bewusstlos geschlagen und beraubt worden war. Da er selbst nur lückenhafte Erinnerungen an den Vorfall hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ziemlich alkoholisiert war der 29-Jährige am Donnerstagabend (17.02.2022) gegen 20:00 Uhr von der Adresse seiner Freundin an der Alfred-Keller-Straße zu Fuß in Richtung des Siegburger Bahnhofs gegangen. Bereits an der Alfred-Keller-Straße hatten er und seine Freundin einen Mann bemerkt, der dann ebenfalls in Richtung Bahnhof ging. Etwa in Höhe der Straße "An der Herrenwiese" sei eine Frau hinzugekommen. Kurz danach bekam er einen Schlag auf den Kopf und seine Erinnerung setzt erst wieder ein, als er in einem Krankenhaus aufwachte. Dort stellte er fest, dass seine Geldbörse mit auf seinen Ausweis leergeräumt wurde. Er selbst konnte den Mann und die Frau nicht näher beschreiben. Nach Angaben seiner Freundin hatte der Mann einen dunklen Teint und dunkle kurze Haare.

Wer hat den Vorfall zwischen 20:00 und 20:30 Uhr beobachtet oder möglicherweise das tatverdächtige Paar in der Nähe des Tatortes gesehen? Hinweise an die Polizei unter 02241 541-3121. (fh)

