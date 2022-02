Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Rollerdiebe vom Besitzer

Hennef (ots)

Ein 18-jähriger Hennefer stellte am Donnerstagmittag (17.02.2022) gegen 15.45 Uhr seinen Motorroller am Blankenberger Bahnhof in Hennef ab und fuhr mit der Bahn zum Einkaufen. Als er gegen 17.10 Uhr zurückkehrte, war der Motorroller verschwunden. Der junge Mann rief daraufhin seinen Vater an, damit dieser ihn am Bahnhof abholt.

Auf der anschließenden Autofahrt kam den beiden auf der Siegtalstraße zwischen Greuelsiefen und Dondorf der gestohlene Roller, besetzt mit zwei Personen, in Fahrtrichtung Blankenberg entgegen. Der Vater wendete sein Fahrzeug und fuhr den Tätern hinterher. Die Rollerdiebe bogen in die Straße "Spelhof" ab und hielten an. Der Geschädigte und sein Vater sprachen die beiden 18 bis 20 Jahre alten Tatverdächtigen an. Die beiden ergriffen sofort die Flucht und ließen dabei ein Tütchen mit Cannabis fallen.

Ein unbeteiligter Zeuge, der den Vorfall mitbekommen hatte, lief einem der Täter hinterher und konnte ihn festhalten. Der kurzhaarige Verdächtige mit blauer Daunenjacke und grauer Jogginghose konnte sich jedoch aus dem Griff befreien und lief dann in Richtung Sieg davon. Sein circa 170 cm großer Mittäter, der als Sozius mitgefahren war, ist über die Siegtalstraße in Richtung Hennef geflohen. Er trug eine schwarze Hose und eine schwarz-weiße Jacke.

Der aufgebrochene Motorroller wurde an den Geschädigten übergeben. Die beiden benutzten Motorradhelme, die die Tatverdächtigen getragen hatten, wurden als Spurenträger sichergestellt. Die gefundenen Drogen wurden ebenfalls von der Polizei eingezogen.

Wer kann Angaben zu den beiden mutmaßlichen Rollerdieben machen? Hinweise an die Polizei Hennef unter der Telefonnummer 02241 541-3521. (Bi)

