Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Oliver R.

Windeck (ots)

Seit dem 10. November 2021 suchte die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Oliver R. aus Windeck. Der psychisch erkrankte 29-jährige Mann war spurlos aus einer Bonner Klinik verschwunden. Anhaltspunkte für seinen Aufenthaltsort lagen nicht vor.

Der vermisste Oliver R. ist am 16.02.2022 in einem Krankenhaus in Andernach stationär aufgenommen worden. Wo er sich in den letzten drei Monaten aufgehalten hat, ist bislang nicht bekannt. (Bi)

