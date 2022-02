Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Terrassentür einer Erdgeschosswohnung aufgebrochen - Goldschmuck entwendet

Sankt Augustin (ots)

Mit Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro entkamen Einbrecher nach ihrer Tat am Mittwochnachmittag (16.02.2022). Die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung am Europaring in Sankt Augustin hatte ihre Wohnung zwischen 17.30 Uhr und 19.00 Uhr verlassen. Als sie nach Hause kam, stellte sie fest, dass die Terrassentür zum Garten der Wohnung aufgebrochen worden war. Die Wohnräume wurden von den Einbrechern deliktstypisch durchsucht. Im Schlafzimmer fanden sie den Schmuck und zusätzlich einige hundert Euro Bargeld. Mit der Beute flüchteten die Täter durch den Garten in unbekannte Richtung.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen.

Wie Sie Ihr Zuhause vor Einbrechern besser schützen können, verraten Ihnen die Experten der Kriminalprävention. Einfache technische Sicherungen können Einbrüche verhindern. Im Jahr 2021 blieb jeder 2. Einbruch im Versuchsstadium stecken. Vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin unter 02241 541-4777. (Bi)

