Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tresor die Treppe hinuntergestoßen

Niederkassel (ots)

Ob die Täter bei ihrem Einbruch in ein Agrarfachgeschäft am Liburer Weg in Niederkasel-Uckendorf gehofft hatten, dass der Möbeltresor durch einen Treppensturz aufspringt, ist unbekannt. Jedoch gelang es ihnen in der Nacht von Montag (14.02.22) auf Dienstag (15.02.22) den Wertschrank mit Gewalt aufzubrechen und einen kleinen vierstelligen Geldbetrag zu stehlen.

Zuvor hatten sie auf der Rückseite des Marktes eine Nebeneingangstür aufgebrochen und waren, nachdem sie schon an verschiedenen Türen und Fenstern erfolglos gehebelt hatten, eingestiegen. In einem Nebenraum entdeckten sie den verschraubten Wandtresor. Sie brachen den Geldschrank aus der Wandhalterung und warfen ihn dann vermutlich die Kellertreppe hinunter. Dabei wurde die geflieste Treppe erheblich beschädigt.

Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen getätigt? Hinweise an die Polizei in Troisdorf unter der Telefonnummer 02241 541-3221. (Bi)

