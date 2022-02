Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ein Auto ist kein Tresor für Wertsachen

Hennef/Sankt Augustin (ots)

Regelmäßig suchen Bürgerinnen und Bürger die Polizeiwachen der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis auf und erstatten Anzeige wegen eines PKW-Aufbruchs. Am Montag (14.02.2022) waren es mindestens zwei Anzeigen.

Eine 85-jährige Frau hatte ihren Wagen gegen 11.30 Uhr neben den Glascontainern in der Eisenerzstraße in Neunkirchen-Seelscheid geparkt, um Altglas zu entsorgen. Ihre Handtasche mit Portemonnaie ließ sie auf dem Beifahrersitz des nicht abgeschlossenen Autos liegen. Als sie fünf Minuten später wieder zu dem Renault kam, war die Tasche weg. Neben fehlenden 150 Euro Bargeld muss sich die 85-Jährige nun um den Ersatz ihrer Personal- und Fahrzeugpapiere und Bankkarten kümmern.

In Sankt Augustin wurde aus dem Wagen einer 39-Jährigen ein Rucksack geklaut. Der Wagen stand gegen 12.40 Uhr in der Paul-Schulte-Straße im Ortsteil Hangelar. Der Täter schlug mit einem unbekannten Gegenstand die Seitenscheibe des Ford Familien-Vans ein und nahm den Rucksack von der Rücksitzbank. Neben etwas Bargeld waren auch sämtliche persönlichen Dokumente darin. Krankenkassenkarten aller Familienmitglieder sowie Fahrzeugpapiere von mehreren Fahrzeugen müssen nun aufwendig ersetzt werden. Etwas Hoffnung machte ein Melder am Nachmittag. Er hatte den gestohlenen Rucksack auf einer Parkbank in der Bruno-Werntgen-Straße gefunden. Leider war das Portemonnaie mit den wichtigen Dokumenten nicht mit dabei.

Hinweise zu den Aufbrüchen nimmt die Polizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241 514-3121 oder in Sankt Augustin unter - 3321 entgegen.

Die Polizei empfiehlt:

Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. Achten Sie, falls vorhanden, auf optische und akustische Signale.

Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autoaufbruch könnte noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum oder hinter den Vordersitzen auf. Diese "Verstecke" kennen auch die Autoknacker.

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell