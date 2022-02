Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugin beobachtet Geschäftseinbruch

Hennef (ots)

Heute Nacht (14.02.2022) meldete eine Zeugin gegen 02.30 Uhr zwei verdächtige Männer, die offensichtlich in das gegenüberliegende Motorgerätegeschäft an der Broichhausener Straße in Hennef-Kurscheid eingebrochen waren.

Sie schilderte den auf der Anfahrt befindlichen Einsatzkräften der Polizei, dass die Unbekannten mit einem roten PKW vorgefahren waren, mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe des Geschäftes eingeworfen hatten und nun motorbetriebene Gartengeräte stehlen. Noch vor Eintreffen der Polizei am Tatort flohen die Täter mit ihrem roten Auto vermutlich in Richtung Westerhausen. Die Fahndung nach den Flüchtigen verlief bislang ohne Erfolg. Sie erbeuteten diverse Gartengeräte (Kettensägen, Laubsauger, Heckenscheren, usw.) im Wert von circa 5.000 Euro.

Die Diebe waren schlank und trugen schwarze Sturmhauben. Einer der Täter ist circa 190 cm groß und hatte eine rote Hose an. Sein Mittäter ist circa 175 cm groß.

Hinweise an die Verdächtigen an die Polizei unter 02241 541-3521. (Bi)

