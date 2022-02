Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mülltonnen in Flammen

Hennef (ots)

Am Samstagabend (13.02.2022) gegen 20.15 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei zur Humperdinckstraße in Hennef ausrücken. An zwei Stellen brannten zur selben Zeit Mülltonnen. Ein Müllcontainer, der unter einem Unterstand auf der Rückseite einer Firma stand, brannte und die Flammen hatten das Dach des Unterstandes bereits in Mitleidenschaft gezogen. Der zweite Brandort war in einem vergitterten Stellplatz für Müllcontainer im Bereich des Parkhauses an der Humperdinckstraße. Dort war eine Mülltonne bereits komplett niedergebrannt. Die Feuerwehr konnte beide Brände löschen.

Gegen 19.15 Uhr hatte es in der Theodor-Heuss-Allee bereits einen Mülltonnenbrand gegeben. Dort konnten die Anwohner die beiden brennenden Papiermülltonnen selber löschen. Ob dieses Feuer mit den Bränden in der Humperdinckstraße im Zusammenhang steht, ist unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen, die im Zusammenhang mit den Bränden stehen könnten, nimmt die Polizei Hennef unter der Rufnummer 02241 541-3521 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell