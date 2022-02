Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei fahndet nach schwergewichtigen Supermarkträubern

Hennef (ots)

Am 09.02.2022, um kurz vor 20:00 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige durch einen Hintereingang ein Lebensmittelgeschäft an der Geistinger Straße in Hennef im Ortsteil Geistingen.

Dort bedrohten sie einen 23-jährigen Angestellten mit einem Messer und ließen sich in den Büroräumen einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag aushändigen. Anschließend flüchteten sie mit der Beute über den Parkplatz des Geschäftes zur Geistinger Straße. Dort stiegen sie in einen silberfarbenen Kombi mit SU-Kennzeichen.

Zeugen gaben an, dass der Wagen in Richtung der Bonner Straße/Zur Lorenzhöhe weggefahren war.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Flüchtigen verliefen bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Der erste Täter ist circa 180 bis 185 cm groß und hat eine kräftige bis korpulente Statur. Die Zeugen schätzten das Gewicht des Mannes auf 100 bis 120 Kg. Er war mit einer Sturmhaube maskiert und trug eine dunkle Jacke mit Kapuze. Seine Forderungen formulierte er in akzentfreiem Deutsch.

Sein Mittäter ist von ähnlicher Statur und 175 bis 180 cm groß. Auch er trug eine Sturmhaube auf dem Kopf und war mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet.

Wer kann Angaben zu den körperlich auffälligen Tatverdächtigen machen? Wem ist der silberfarbene Kombi mit SU-Kennzeichen aufgefallen? Hinweise an die Polizei in Hennef unter der Rufnummer 02241 541-3521. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell