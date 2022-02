Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Senioren beobachten Quad-Diebstahl und nehmen Verfolgung auf

Much (ots)

Ein Ehepaar (75 und 76 Jahre alt) aus Much war am Mittwochvormittag (09.02.2022) gerade ins Auto gestiegen und wollte losfahren, als sie sahen, wie ein unbekannter Mann auf dem Quad ihres Sohnes aus dessen Einfahrt fuhr. Geistesgegenwärtig nahmen sie die Verfolgung des mutmaßlichen Diebs auf - verloren seine Spur jedoch, als dieser durch schlammige Feldwege in Richtung Drabenderhöhe flüchtete.

Nachdem sie die Verfolgung in Höhe Tillinghausen aufgeben mussten, benachrichtigten sie ihren Sohn, der sofort zu seinem Haus an der Kantstraße fuhr. Dort wartete seine minderjährige Tochter, die den Diebstahl ebenfalls mitbekommen hatte. Weil sie verdächtige Geräusche gehört hatte, habe sie die Haustüre geöffnet und gesehen, wie ein Mann unter dem Carport stand, ein Fahrrad auf das Quad legte und wegfuhr. Sowohl Fahrrad als auch Quad waren eigentlich mit einer Kette angeschlossen gewesen.

Die Eltern des Geschädigten gaben außerdem an, kurz vor der Tat, gegen 11:00 Uhr, zwei Personen bemerkt zu haben, die die Straße rauf und runter liefen und die Hecken der Nachbarhäuser schauten. Einer von ihnen sei bereits am Vortag dort gewesen und habe eine orangefarbene Jacke getragen.

Den Täter, der mit dem Quad geflüchtet war, wurde von den Zeugen wie folgt beschrieben: - ca. 185 cm groß - ca. 30 Jahre alt - schlank - helle Haut - dunkle Haare - bekleidet mit einer grauen Jacke

Den Mann, der vor der Tat und am Vortag beobachtet wurde, beschrieben die Eltern wie folgt: - ca. 40 Jahre alt - kräftige Statur - helle Haare - trug eine orangefarbene Jacke - humpelnder Gang In welchem Zusammenhang dieser Mann mit dem Diebstahl steht, ist unklar. Die orangefarbene Jacke, die er trug, wurde im Rahmen der Fahndung in der Nähe der Bushaltestelle Much Gippenstein aufgefunden, ebenso ein Rucksack mit typischem Einbruchswerkzeug.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Tatverdächtigen oder das tarnfarbene Quad der Marke Yamaha mit Siegburger Kennzeichen gesehen? Hinweise an: 02241 541-3421. (fh)

