Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Golfanlage in Niederkassel

Niederkassel (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag und Mittwoch (08.-09.02.2022) in eine Golfanlange an der Heerstraße in Niederkassel eingebrochen. Im Keller eines Zubehör-Shops brachen sie einen Zigarettenautomaten auf und durchsuchten außerdem die Kassen des Shops und des zugehörigen Restaurants.

Vermutlich gelangten sie durch die Eingangstür der Restaurant-Küche in das Gebäude und versuchten, alle Türen im Erdgeschoss zu öffnen. Außerdem versuchten sie, auch in die Kellerräume zu gelangen und brachen dort den Zigarettenautomaten des Shops auf. Der entstandene Schaden an dem Automaten beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Ob darüber hinaus Beute gemacht wurde, ist bislang nicht bekannt.

Wer hat zur fraglichen Zeit zwischen 11.00 Uhr am Dienstag und 08:30 Uhr am Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Die Polizei bittet um Hinweise an 02241 541-3221. (fh)

