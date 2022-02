Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pärchen auf dem Heimweg verhindert Übergriff auf 17-Jährigen

Siegburg/Hennef (ots)

Ein 17-jähriger Hennefer war in der Nacht zu Sonntag (06.02.2022) mit der S-Bahn-Linie 19 von Siegburg aus auf der Heimfahrt. In der Bahn wurde er von einer männlichen Personengruppe angesprochen und bedrängt. Vier Jugendliche setzten sich zu dem 17-Jährigen und filmten ihn gegen seinen Willen mit ihren Smartphones. Zusätzlich drohte man dem Hennefer an, dass man ihm gleich seine Schuhe und Jacke abnehmen werde. Der 17-Jährige wandte sich in seiner Not Hilfe suchend an ein ebenfalls mitreisendes Pärchen. Das Paar mittleren Alters solidarisierte sich mit dem Jugendlichen und stieg mit ihm am Bahnhof Hennef aus der Bahn. Die Gruppe mit den Jugendlichen fuhr weiter in Richtung Eitorf.

Die beiden Hauptakteure der Gruppe werden wie folgt beschrieben:

- Circa 19 bis 20 Jahre alt und 180 bis 190 cm groß, sehr schlanke Statur, blonde Haare mit blondem Kinnbart (Ziegenbart), bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Fellkragen (Marke Canada Goose), sprach Hochdeutsch.

- Circa 16 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß, untersetzte Statur, Brillenträger, schwarze kurze Haare (Boxerhaarschnitt), insgesamt dunkel gekleidet, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Der 17-Jährige meldete sich erst am Dienstnachmittag bei der Polizei, nachdem er realisierte hat, dass lediglich die Anwesenheit des Paares dafür gesorgt hat, dass er nicht Opfer einer Raubstraftat geworden war.

Die Kriminalpolizei in Hennef sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen die Personengruppe vor oder danach aufgefallen ist. Insbesondere die Angaben des Paares aus der Bahn sind für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3521 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell