POL-SU: Am Geldautomaten beraubt

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Ein 34-jähriger Mann aus Neunkirchen-Seelscheid ist am Montagnachmittag (07.02.2022) am Geldautomaten seiner Hausbank an der Zeithstraße von einem Unbekannten bestohlen worden. Der junge Mann hatte gegen 16.45 Uhr etwas mehr als 100 Euro von seinem Konto abgehoben. Als er das Geld in seinem Portemonnaie verstaut hatte, wurde er von dem Täter angesprochen, der die Geldbörse sehen wollte. Der Geschädigte hat eine geistige Behinderung und war vermutlich mit der Situation überfordert. Der Tatverdächtige entriss dem 34-Jährigen das graue Portemonnaie und lief davon. Neben dem Bargeld erbeutete er auch die Personalpapiere und die Bankkarte des Geschädigten.

Der Flüchtige hat schwarze Haare und einen dunklen Teint. Er war bekleidet mit einer grauen Jacke und trug eine blaue OP-Maske. Zwei unbekannte Zeugen standen dem 34-Jährigen unmittelbar nach Tat zur Seite, ihre Personalien sind derzeit aber noch unbekannt.

Die Polizei bittet die unbekannten Zeugen, aber auch andere Hinweisgeber, die Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können, sich bei der Polizei unter der 02241 541-3121 zu melden. (Bi)

