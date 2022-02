Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann mit Reizstoff besprüht und beklaut

Hennef (ots)

Am Samstagvormittag hat ein 36-jähriger Hennefer Bargeld an einem Geldautomaten an der Frankfurter Straße gezogen. Während er das Foyer der Bank verließ, verstaute er das Geld in seinem Portemonnaie. Er ging von dort zur Stadtbücherei, um die Veranstaltungshinweise zu lesen. Anschließend ging er gegen 10.45 Uhr die Treppe zur Lindenstraße hinunter, weil er zu seinem geparkten Auto an der Bahnhofstraße wollte. Auf der Treppe wurde er von hinten von einer unbekannten Person ergriffen, während ihm eine zweite Person einen Reizstoff ins Gesicht sprühte. Der 36-Jährige ging zu Boden und als er sich wenige Sekunden später wieder aufrichten konnte, lag sein Portemonnaie wenige Meter entfernt auf der Erde. Die zuvor am Automaten gezogenen 1.000 Euro fehlten.

Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass sie dunkle Kapuzenpullover trugen.

Wer kann Hinweise zu den Räubern machen? Wer hat die Verdächtigen vor oder nach der Tat beobachtet? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3521. (Bi)

