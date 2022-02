Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 88-Jähriger verteidigt seine Geldbörse

Sankt Augustin (ots)

Ein 88-jähriger Sankt Augustiner hat am Freitagmittag (04.02.2022) erfolgreich seine Geldbörse vor einem Dieb verteidigt. Der Senior war in einem Supermarkt an der "Alte Heerstraße" einkaufen und hatte sein Auto auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Nachdem er seinen Einkauf ins Auto geräumt hatte, stieg er in den Wagen. Noch bevor er die Autotür schließen konnte, kam ein circa 20 bis 25 Jahre alter Mann zu ihm. Der Unbekannte hielt dem 88-Jährigen ein Klemmbrett mit einer angeblichen Sammelliste zugunsten von Gehörlosen unter die Nase. Daraufhin zückte der gutgläubige Senior sein Portemonnaie und wollte dem mutmaßlichen Dieb etwas spenden. Seine Geldbörse legte er dabei in seinen Schoß. Der sehr schlanke und circa 170 cm große Tatverdächtige griff nach der Geldbörse. Der 88-Jährige konnte seinen Geldbeutel festhalten und es kam in der geöffneten Autotür zu einem Gerangel. Als der Geschädigte laut um Hilfe rief, wurden andere Supermarktkunden aufmerksam. Ein Zeuge zog den Täter von seinem Opfer weg und der Unbekannte lief ohne Beute über die "Alte Heerstraße" und den gegenüberliegenden Parkplatz in unbekannte Richtung davon.

Nach Zeugenangaben soll der Täter noch von Passanten verfolgt worden sein. Der Flüchtige soll einen insgesamt gepflegten Eindruck gemacht haben und war mit einer weiß-beigen Lederjacke bekleidet. Er trug einen Mund-Nasen-Schutz und hatte dunkle lockige Haare.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

